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Лукашенко отреагировал на обвинения в убийстве Шишова в Киеве

09.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко отреагировал на обвинения в убийстве Шишова в Киеве

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в убийстве главы так называемого «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Соответствующая тема была затронута 9 августа во время «Большого разговора с Президентом». 

Александр Лукашенко: «Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну ладно, я Президент, я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале только 3-4 человека только его и знали. Он для нас был просто никто. Какой безумец возьмет в Беларуси, пойдет его повесит. Кроме разборок каких-то. Ну зачем? Элементарно: повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все? Элементарно, специалисты и люди могут задать вопрос: этот Шишов, он где находился? Он находился в Украине. Его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории, он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь. И дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси. Мы же не нагнетали вокруг этого обстановку. Нет, начали сбрасывать это, вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь. Даже американцы раскритиковали Украину за такой подход. Надо разбираться. А если вы нас упрекнули – факты на стол. Когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил? Факты на стол. Зачем ж вы меня упрекаете? Убийцу нашли! У нас хватает без Шишова, с кем надо разбираться. Но мы ни на кого еще пальцем не показали».

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в убийстве главы так называемого «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Соответствующая тема...
 
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