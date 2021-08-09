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Лукашенко отреагировал на обвинения в убийстве Шишова в Киеве
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в убийстве главы так называемого «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Соответствующая тема была затронута 9 августа во время «Большого разговора с Президентом».
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в убийстве главы так называемого «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Соответствующая тема...
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