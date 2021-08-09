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Лукашенко про Тимановскую: сама бы она этого не сделала, если бы ей не управляли
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» затронул тему инцидента на Олимпиаде в Токио с легкоатлектой Кристиной Тимановской. По словам Президента, ее и еще шестерых других спортсменов Беларусь включила в состав команды по требованию Международного олимпийского комитета.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» затронул тему инцидента на Олимпиаде в Токио с легкоатлектой Кристиной Тимановской. По словам...
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