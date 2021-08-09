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Лукашенко про Тимановскую: сама бы она этого не сделала, если бы ей не управляли

09.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко про Тимановскую: сама бы она этого не сделала, если бы ей не управляли

Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» затронул тему инцидента на Олимпиаде в Токио с легкоатлектой Кристиной Тимановской. По словам Президента, ее и еще шестерых других спортсменов Беларусь включила в состав команды по требованию Международного олимпийского комитета.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «36-е место в своей дисциплине! Вот больше не надо ни о чем говорить. Да зная ее бчб-шное прошлое, мы же ее включили в состав команды, знали ее результат. А знаете почему ее включили? МОК рекомендовал. И мы семеро по их требованию включили, которых вообще там не видно было, нельзя было включать. В декабре, на фоне всех этих событий, вы знаете, что мы выдали ей Президентскую стипендию? Почти 3000 рублей. Да она и сама бы этого не сделала, если бы ей не управляли. Она же в Токио связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали: приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что вот эти два, которые возили ее в аэропорт, это сотрудники КГБ. Ни одного человека со спецслужб в Японии не было, мы не практикуем это».

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» затронул тему инцидента на Олимпиаде в Токио с легкоатлектой Кристиной Тимановской. По словам...
 
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