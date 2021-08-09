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Лукашенко: на пике протестов на улицы Минска выходило 46700 человек – это десятая часть думающих иначе
Источник материала: ОНТМинска выходило 46700 человек – это десятая часть думающих иначе" class="one-news__figure-img">
На улицы Минска в 2020 году в разгар протестной активности выходили 46 700 человек. Это десятая часть от общего количества противников действующей власти. Об этом на встрече с журналистами, медиаперсонами и частными лицами заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: на пике протестов на улицы Минска выходило 46700 человек – это десятая часть думающих иначе
На улицы Минска в 2020 году в разгар протестной активности выходили 46 700 человек. Это десятая часть от общего количества противников действующей власти. Об этом на...
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