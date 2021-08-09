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Лукашенко: на пике протестов на улицы Минска выходило 46700 человек – это десятая часть думающих иначе

09.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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На  улицы Минска в 2020 году в разгар протестной активности выходили 46 700 человек. Это десятая часть от общего количества противников действующей власти. Об этом на встрече с журналистами, медиаперсонами и частными лицами заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Их на пике было 46 700. В Минске. Собрали со всей страны 46 700. Ну а картинку сделать не проблема, и смотрится впечатляюще. И какое-то полотнище развернуть определенного цвета. Так вот, 46 700 – из 10 миллионов примерно, и 2-3 миллиона у нас всегда гостей, особенно в Минске. Вот сколько их было. Много или мало? Так это десятая часть того, кто думает иначе. То есть могло бы быть и больше, я отдаю себе отчет. Потому что никогда за меня в стране не голосовало примерно 10% населения. Это были люди, которые “не приемлем” с первых выборов, потому что они мне проиграли выборы».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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На  улицы Минска в 2020 году в разгар протестной активности выходили 46 700 человек. Это десятая часть от общего количества противников действующей власти. Об этом на...
 
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