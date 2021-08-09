Александр Лукашенко: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии

Источник материала: ОНТ

Отвечая на вопрос представителя телеканала «Россия-24» Антона Подковенко о перспективах интеграции Беларуси и России, Александр Лукашенко отметил, что основой любого союза являются одинаковые условия и равноправие.

Однако белорусский лидер отметил, что для обычных граждан двух стран равноправие в условиях интеграционного взаимодействия во многом обеспечено.





Фото: БЕЛТА

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