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Лукашенко рассказал, когда признает Крым
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во время «Большого разговора с Президентом» во Дворце Независимости затронул тему признания Крыма Беларусью.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси во время «Большого разговора с Президентом» во Дворце Независимости затронул тему признания Крыма Беларусью. Александр Лукашенко, Президент...
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