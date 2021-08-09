ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассказал, когда признает Крым

09.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси во время «Большого разговора с Президентом» во Дворце Независимости затронул тему признания Крыма Беларусью.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Тем представителям, которые выступают в СМИ и этому Шахназарычу, который у Соловьева все время кричит: "Когда Лукашенко признает Крым? ". Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня и многое связывает. Будапештский меморандум. Помните, мы подписывали? Назарбаев. Ельцин, Лукашенко, Клинтон… Моя подпись там стоит. Почитайте. Но я и через это переступлю. Украина на это вон видите, что творит? У меня руки развязаны».

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси во время «Большого разговора с Президентом» во Дворце Независимости затронул тему признания Крыма Беларусью. Александр Лукашенко, Президент...
 
Новости дня
Новости разные
 
МУС Латвіі прапанавала ўраду абвясьціць надзвычайную сытуацыю на латвійска-беларускай мяжы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by