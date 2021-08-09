Лукашенко рассказал, когда признает Крым

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Президент Беларуси во время «Большого разговора с Президентом» во Дворце Независимости затронул тему признания Крыма Беларусью.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Тем представителям, которые выступают в СМИ и этому Шахназарычу, который у Соловьева все время кричит: "Когда Лукашенко признает Крым? ". Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня и многое связывает. Будапештский меморандум. Помните, мы подписывали? Назарбаев. Ельцин, Лукашенко, Клинтон… Моя подпись там стоит. Почитайте. Но я и через это переступлю. Украина на это вон видите, что творит? У меня руки развязаны».