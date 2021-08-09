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Лукашенко отреагировал на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. Соответствующая тема была затронута 9 августа во время «Большого разговора с Президентом».
Глава государства заявил, что Беларусь в таком случае может перенаправить потоки в порты на территории России.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. Соответствующая тема была затронута 9 августа во...
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