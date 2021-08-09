Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. Соответствующая тема была затронута 9 августа во время «Большого разговора с Президентом».

Глава государства заявил, что Беларусь в таком случае может перенаправить потоки в порты на территории России.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram