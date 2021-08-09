Лукашенко – западным политикам: прежде чем вводить санкционные меры, надо думать

Источник материала: ОНТ

До введения в отношении Беларуси санкционных мер западным политикам необходимо просто думать. Об этом 9 августа на встрече с журналистами, медиаперсонами и частными лицами заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что «санкционные топоры и вилы» могут иметь и обратный эффект.

Фото: БЕЛТА

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