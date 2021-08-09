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Президент о нелегальной миграции: мы никому не угрожаем, но реагируем, как можем
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» во дворце Независимости затронул тему нелегальных мигрантов на белорусской границе.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» во дворце Независимости затронул тему нелегальных мигрантов на белорусской границе. Александр...
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