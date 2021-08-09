Президент о нелегальной миграции: мы никому не угрожаем, но реагируем, как можем

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Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» во дворце Независимости затронул тему нелегальных мигрантов на белорусской границе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы не шантажируем никого, мы никому не угрожаем. Но вы просто ставите нас в условия, что мы вынуждены реагировать. И мы реагируем. Ну, уж извините, как можем и как умеем. Некоторые меня за это критикуют. Но у меня нет российских возможностей, китайских, американских или Европейского и Советского Союза. У меня нет таких возможностей. Я бы отреагировал по-другому».