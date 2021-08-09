Лукашенко: в Минске была остановлена крупномасштабная война в Донбассе

Источник материала: ОНТ

Беларусь стала площадкой для переговоров сторон, заинтересованных в урегулировании ситуации на Донбассе. Александр Лукашенко заявил об этом в ходе «Большого разговора с Президентом».

Президент Беларуси отметил, что в нынешней ситуации санкционного давления экспорт белорусской продукции несколько снизился, однако рынки стран Европейского союза и США, которые выступают инициаторами санкций, никогда не являлись приоритетными.

Александр Лукашенко напомнил, что периодом «оттепели» в этом вопросе можно считать момент проведения переговоров в «нормандском формате» по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

Фото: БЕЛТА









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