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Лукашенко: в Минске была остановлена крупномасштабная война в Донбассе
Источник материала: ОНТ
Беларусь стала площадкой для переговоров сторон, заинтересованных в урегулировании ситуации на Донбассе. Александр Лукашенко заявил об этом в ходе «Большого разговора с Президентом».
Президент Беларуси отметил, что в нынешней ситуации санкционного давления экспорт белорусской продукции несколько снизился, однако рынки стран Европейского союза и США, которые выступают инициаторами санкций, никогда не являлись приоритетными.
Александр Лукашенко напомнил, что периодом «оттепели» в этом вопросе можно считать момент проведения переговоров в «нормандском формате» по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь стала площадкой для переговоров сторон, заинтересованных в урегулировании ситуации на Донбассе. Александр Лукашенко заявил об этом в ходе «Большого...
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