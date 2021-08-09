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Лукашенко: цифровой диктат в современном мире давно заменил демократию
Источник материала: ОНТ
Демократия в современном мире давно заменена цифровым диктатом. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом 9 августа на встрече с журналистами, представителями общественности и экспертами.
Глава государства подчеркнул, что всегда призывал формирующих общественное мнение людей соблюдать профессиональную этику.
Фото: БЕЛТА
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Демократия в современном мире давно заменена цифровым диктатом. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом 9 августа на встрече с журналистами,...
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