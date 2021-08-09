Лукашенко: цифровой диктат в современном мире давно заменил демократию

Источник материала: ОНТ

Демократия в современном мире давно заменена цифровым диктатом. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом 9 августа на встрече с журналистами, представителями общественности и экспертами.

Глава государства подчеркнул, что всегда призывал формирующих общественное мнение людей соблюдать профессиональную этику.

Фото: БЕЛТА

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