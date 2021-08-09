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Лукашенко о президентских выборах 2020 года: одни готовились к справедливой кампании, а другие – к перевороту

09.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о президентских выборах 2020 года: одни готовились к справедливой кампании, а другие – к перевороту

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы 2020 года в стране прошли в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. При этом у Главы государства не было времени на предвыборную кампанию и какую-либо агитацию. Белорусский лидер особо отметил, что еще до выборов одни готовились к справедливой кампании, а некоторые противники власти – к государственному перевороту. Соответствующие слова прозвучал 9 августа во время «Большого разговора с Президентом».

«Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие "долбить власть", – к перевороту», – заявил Президент.

По словам Главы государства, у него было много важных задач, поэтому участие в предвыборной кампании он себе позволить не мог.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы 2020 года в стране прошли в условиях тотальной гласности и демократизации политической...
 
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