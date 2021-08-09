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Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство
Источник материала: ОНТ
Беларусь вынужденно прошла очень серьезное испытание на национальное единство. Президент страны Александр Лукашенко заявил об этом 9 августа на встрече с журналистами, представителями общественности и экспертами.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь вынужденно прошла очень серьезное испытание на национальное единство. Президент страны Александр Лукашенко заявил об этом 9 августа на встрече с...
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