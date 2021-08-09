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Лукашенко: Беларусь оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле
Источник материала: ОНТ
Беларусь сегодня оказалась в фокусе внимания всей планеты, но это произошло не по воле страны. Об этом 9 августа на встрече с журналистами, медиаперсонами и частными лицами заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что многое из последних событий в Беларуси было в определенной степени сознательно искажено, перевернуто с ног на голову оппонентами государства.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь сегодня оказалась в фокусе внимания всей планеты, но это произошло не по воле страны. Об этом 9 августа на встрече с журналистами, медиаперсонами и...
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