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Науседа: на нежелание белорусов «склоняться под ложью» Лукашенко ответил «насилием и репрессиями»

09.08.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Литвы Гитанас Науседа вспомнил на своей странице в соцсети прошедшие год назад выборы президента Беларуси.

Науседа: на нежелание белорусов «склоняться под ложью» Лукашенко ответил «насилием и репрессиями»

Глава государства отметил, что массовые протесты продемонстрировали нежелание белорусского народа склоняться «под ложью и насилием режима», пишет DELFI.

«Диктатор, поднявший оружие против своего народа, смог ответить лишь насилием и репрессиями», — считает Науседа.

Он также подчеркнул, что свобода «непобедима», а прошлое невозвратимо.

 

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Президент Литвы Гитанас Науседа вспомнил на своей странице в соцсети прошедшие год назад выборы президента Беларуси.
 
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