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БАЖ: за год с момента президентских выборов медиасфера понесла огромные потери

09.08.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За год, прошедший со дня выборов президента 9 августа 2020 года, «белорусская медиасфера понесла огромные потери», заявляет Белорусская ассоциация журналистов, которая публикует статистику репрессий в отношении СМИ в Беларуси за год.

БАЖ: за год с момента президентских выборов медиасфера понесла огромные потери

БАЖ отмечает, что с августа прошлого года были «уничтожены или вынуждены закрыться многие медиа; десятки коллег находятся в неволе; журналисты осуждены по уголовным статьям; прошли сотни обысков, изъятий техники, арестов; инициированы уголовные дела против сотрудников медиа; редакции и журналисты много раз были наказаны штрафами».

Так, по информации Белорусской ассоциация журналистов, за год были задержаны 497 журналистов, зафиксировано 68 фактов «насилия и ранений журналистов».

Также произошло 119 административных арестов журналистов. На данный момент в неволе находятся 29 представителей медиа, более 50 — под уголовным преследованием.

У журналистов и в редакциях прошло 135 обысков.

Заблокирован доступ к более чем 100 общественно-политическим сайтам и медиа, 10 изданий вынуждены прекратить выпуск, сообщает БАЖ.

 

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За год, прошедший со дня выборов президента 9 августа 2020 года, «белорусская медиасфера понесла огромные потери», заявляет Белорусская ассоциация журналистов,...
 
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