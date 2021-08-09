БХК ждет итоги расследования по применению силовиками год назад «чрезмерной силы и оружия»

Белорусский Хельсинкский комитет направил обращения в Палату представителей Национального собрания и Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить результаты расследования обоснованности и адекватности применения год назад чрезмерной силы со стороны силовиков к участникам массовых протестов против официальных итогов президентских выборов.





Как отмечается в обращении, размещенном на сайте БХК, с 9 августа 2020 года «тысячи белорусов по всей стране выходили со стихийными акциями против грубых нарушений закона в ходе выборов и чтобы выразить несогласие с проводимой в стране политикой». При этом правозащитники подчеркивают, что «акции носили мирный характер».

«Очевидно, что в названный период в стране имели место массовые пытки, акты жестокости, совершенные в связи с политическими убеждениями гражданского населения, т.е. действия, предусмотренные ст. 128 УК РБ. Эти тяжкие деяния были совершены должностными лицами в официальном статусе и представляют собой углубленный и преднамеренный вид жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Государство должно было осудить такие действия как нарушения прав человека», — говорится в сообщении.

В БХК напомнили, что 25 августа прошлого года комитет направил в Палату представителей предложение о создании парламентской комиссии для расследования обоснованности и адекватности применения 9—12 августа 2020 года всего арсенала специальных средств (огнестрельного оружия, светошумовых гранат, слезоточивого газа и др.), а также для расследования фактов массовых пыток, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными людьми в зданиях отделений милиции, в изоляторах, в специальном транспорте и т.д.

Тогда БХК получил ответ от заместителя главы постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Игоря Волкова.

В ответе указывалось, что «в целях организации рассмотрения обращений граждан о применении физической силы и специальных средств в ходе массовых мероприятий в августе 2020 года» Генеральная прокуратура создала межведомственную комиссию. В ее состав включены представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Палаты представителей и других госорганов. Членам комиссии поручено координировать деятельность госорганов при рассмотрении таких обращений и проведении проверок по ним, а также обобщать поступающую информацию и «на основании оценки полученных данных вносить предложения по совершенствованию соответствующей деятельности».

БХК просит Палату представителей и Генпрокуратуру проинформировать о результатах работы этой межведомственной комиссии.

В частности, БХК просит Палату представителей ответить, «какие были приняты меры по изучению обстоятельств о применении физической силы и специальных средств со стороны сотрудников правоохранительных органов в ходе массовых мероприятий 9—12 августа 2020 года, изложенных в заявлениях граждан, поданных в Следственный комитет и его территориальные подразделения и в органы прокуратуры в августе 2020 года и последующие месяцы».

Также предлагается дать ответ, возбуждены ли уголовные дела по указанным фактам и по каким статьям, сколько таких дел возбуждено, привлечены ли к ответственности сотрудники правоохранительных органов «в связи с непропорциональным применением физической силы и специальных средств к участникам массовых мероприятий 9—12 августа 2020 года и в последующие месяцы».

Также БХК просит сообщить, «какие меры по установлению обстоятельств применения пыток, актов жестокости, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения со стороны правоохранительных органов в отношении людей, задержанных в ходе массовых мероприятий 9—12 августа 2020 года и в последующие месяцы», приняла нижняя палата.

У генерального прокурора правозащитники дополнительно спрашивают, какие меры прокурорского реагирования приняты Генпрокуратурой.

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