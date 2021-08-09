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Темой станет «Большой разговор». Анонс ток-шоу «По существу»

09.08.2021 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционно по понедельникам на нашем телеканале выходит ток-шоу «По существу». 9 августа в студии будут люди, ставшие участниками «Большого разговора». Послевкусие, которое только для зрителей СТВ.

Итак, в прямом эфире СТВ ток-шоу «По существу».

 
 
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Новости Беларуси. Традиционно по понедельникам на нашем телеканале выходит ток-шоу «По существу». 9 августа в студии будут люди, ставшие участниками «Большого...
 
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