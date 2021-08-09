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Темой станет «Большой разговор». Анонс ток-шоу «По существу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Традиционно по понедельникам на нашем телеканале выходит ток-шоу «По существу». 9 августа в студии будут люди, ставшие участниками «Большого разговора». Послевкусие, которое только для зрителей СТВ.
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Новости Беларуси. Традиционно по понедельникам на нашем телеканале выходит ток-шоу «По существу». 9 августа в студии будут люди, ставшие участниками «Большого...
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