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Лукашенко прокомментировал скандал вокруг спортсменки Тимановской

09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом» прокомментировал ситуацию вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской, которая была в составе национальной команды на Олимпиаде в Токио, но со скандалом покинула Игры, сообщает БЕЛТА.

«Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли», – считает белорусский лидер.

Он добавил, что в конце прошлого года Тимановская получила президентскую стипендию, несмотря на свое оппозиционное прошлое.

Напомним, Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанции 100 и 200 метров, но после того, как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать в этом забеге ее. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. По ее мнению, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Девушку исключили из сборной.

1 августа Тимановская отказалась возвращаться на родину по требованию Национального олимпийского комитета Беларуси. Бегунья жаловалась на то, что представители белорусской делегации насильно выдворяют ее из Японии. Вскоре Польша выдала ей гуманитарную визу, а МОК начал расследование в отношении спортивных функционеров Беларуси. 4 августа Тимановская вылетела в Варшаву.



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По мнению белорусского лидера, легкоатлеткой управляли извне, по своей воле она бы в Польшу не уехала.
 
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