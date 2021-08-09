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Маргарита Махнева: «Наша задача была не думать о том, что это масштабные соревнования, а сделать своё дело»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наши спортсмены продолжают возвращаться на родину. В эти минуты в Национальном аэропорту «Минск» встречают байдарочниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маргарита Махнева, серебряный призер Олимпийских игр:
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Маргарита Махнева: «Наша задача была не думать о том, что это масштабные соревнования, а сделать своё дело»
Новости Беларуси. Наши спортсмены продолжают возвращаться на родину. В эти минуты в Национальном аэропорту «Минск» встречают байдарочниц, сообщили в программе...
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