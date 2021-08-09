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Маргарита Махнева: «Наша задача была не думать о том, что это масштабные соревнования, а сделать своё дело»

09.08.2021 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наши спортсмены продолжают возвращаться на родину. В эти минуты в Национальном аэропорту «Минск» встречают байдарочниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Махнева: «Наша задача была не думать о том, что это масштабные соревнования, а сделать своё дело»

Маргарита Махнева, серебряный призер Олимпийских игр:
Наша задача была просто не думать о том, что это такие масштабные соревнования, а встать, сделать свое дело так, как мы умеем, может быть, даже чуточку лучше – что у нас и получилось.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Наши спортсмены продолжают возвращаться на родину. В эти минуты в Национальном аэропорту «Минск» встречают байдарочниц, сообщили в программе...
 
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