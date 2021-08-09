издание Но Министерство внутренних дел решило дополнить иск новыми требованиями и признать "экстремистским" и Zerkalo.io, передает





8 июля в ходе мониторинга интернета сотрудники МВД выявили медиаресурс Zerkalo.io.





«На интернет-ресурсе Zerkalo.io журналистами команды TUT.BY продолжается информационное давление, направленное на размещение информации с уклоном на дискредитацию органов государственной власти, информация преподносится односторонне, с негативной оценкой деятельности государственных органов, где завуалированно (от третьего лица) под видом информационных сообщений формируется контент, создающий массированное информационное давление на подписчиков, осуществляется пропаганда протестной активности в обществе (так называемые флешмобы), направленная на формирование и поддержание протестного настроения среди граждан и дестабилизацию общественной обстановки в стране», — утверждается в обосновании ведомства.





Отметим, что большая часть команды TUT.BY не имеет к Zerkalo.io никакого отношения.





Также МВД просит признать экстремистскими логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo.





Какие именно материалы Zerkalo.io вызвали претензии у МВД, на данный момент неизвестно.