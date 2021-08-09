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Власти хотят сделать "экстремистским" и новый проект TUT.BY - Zerkalo.io

09.08.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района 13 августа продолжит рассмотрение искового заявления от МВД Беларуси о признании информационной продукции портала TUT.BY и его соцсетей "экстремистскими" материалами.

Но Министерство внутренних дел решило дополнить иск новыми требованиями и признать "экстремистским" и Zerkalo.io, передает издание

8 июля в ходе мониторинга интернета сотрудники МВД выявили медиаресурс Zerkalo.io.

«На интернет-ресурсе Zerkalo.io журналистами команды TUT.BY продолжается информационное давление, направленное на размещение информации с уклоном на дискредитацию органов государственной власти, информация преподносится односторонне, с негативной оценкой деятельности государственных органов, где завуалированно (от третьего лица) под видом информационных сообщений формируется контент, создающий массированное информационное давление на подписчиков, осуществляется пропаганда протестной активности в обществе (так называемые флешмобы), направленная на формирование и поддержание протестного настроения среди граждан и дестабилизацию общественной обстановки в стране», — утверждается в обосновании ведомства.

Отметим, что большая часть команды TUT.BY не имеет к Zerkalo.io никакого отношения.

Также МВД просит признать экстремистскими логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo.

Какие именно материалы Zerkalo.io вызвали претензии у МВД, на данный момент неизвестно.
 
 
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Суд Центрального района 13 августа продолжит рассмотрение искового заявления от МВД Беларуси о признании информационной продукции портала TUT.BY и его соцсетей...
 
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