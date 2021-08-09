Протест-2020 с исторической точки зрения. Мнение эксперта

И с помощью пропагандистских фильмов пытается написать свою историю этих событий. Но белорусское общество тоже пишет свою историю протеста.

На чьей стороне правда с исторической точки зрения и какое место в истории Беларуси занимают (или займут) события протестного года? Стоит ли этот год сопротивления сравнивать с какими-либо другими событиями из истории нашего Отечества? Об этом и многом другомразговаривает с историком, доктором