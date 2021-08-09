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Лукашенко: Минск готов возобновить диалог с Вильнюсом, но без предварительных условий
09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова возобновить диалог с Литвой, но без предварительных условий, заявил Александр Лукашенко в понедельник в ходе «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности, сообщает
По мнению Лукашенко, Литва не имеет права ставить условия Беларуси. Минск никогда не совершал недружественных шагов в отношении Вильнюса. Лукашенко считает, что призывы литовского политиков освободить политзаключенных в Беларуси безосновательны. «Со своими заключенными мы разберемся сами», – сказал белорусский лидер.
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Беларусь не заслуживает такого разговора, считает белорусский лидер.
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