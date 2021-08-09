Лукашенко: Минск готов возобновить диалог с Вильнюсом, но без предварительных условий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова возобновить диалог с Литвой, но без предварительных условий, заявил Александр Лукашенко в понедельник в ходе «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами и представителями общественности, сообщает БЕЛТА .

«Если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог, но без всяких предварительных условий. Беларусь не заслуживает такого разговора», – указал глава государства.

По мнению Лукашенко, Литва не имеет права ставить условия Беларуси. Минск никогда не совершал недружественных шагов в отношении Вильнюса. Лукашенко считает, что призывы литовского политиков освободить политзаключенных в Беларуси безосновательны. «Со своими заключенными мы разберемся сами», – сказал белорусский лидер.