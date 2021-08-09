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Великобритания вводит новые санкции: против белорусских калия и нефтепродуктов
09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Также в «черный список» попал «дядя Миша из Москвы» – друг Лукашенко Михаил Гуцериев.
Великобритания вводит санкции против белорусских калия и нефтепродуктов, а также накладывает ограничения на товары и технологии двойного назначения, сообщает
Кроме того, плюс
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Также в «черный список» попал «дядя Миша из Москвы» – друг Лукашенко Михаил Гуцериев.
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