Великобритания вводит новые санкции: против белорусских калия и нефтепродуктов

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Также в «черный список» попал «дядя Миша из Москвы» – друг Лукашенко Михаил Гуцериев.

Великобритания вводит санкции против белорусских калия и нефтепродуктов, а также накладывает ограничения на товары и технологии двойного назначения, сообщает РИА Новости .

Кроме того, плюс к предыдущим , британские санкции запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.