|
Невзоров: «Когда руками судей гробят всю журналистику, науку и последние остатки свободы, – никто не роняет и слезинки»
09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Публицист – о потоке осуждений из России в Токио в адрес судей, которые присудили российской гимнастке Дине Авериной второе место.
– Гибкой девушке-гимнастке присудили не двушечку в зоне, не пять лет тюрьмы, а серебряную медаль, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске
Когда руками судей убивают и гробят всю журналистику, науку и последние остатки свободы, – никто в России не роняет и слезинки.
Феноменальная страна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Невзоров: «Когда руками судей гробят всю журналистику, науку и последние остатки свободы, – никто не роняет и слезинки»
Публицист – о феноменальной стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)