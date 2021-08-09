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Невзоров: «Когда руками судей гробят всю журналистику, науку и последние остатки свободы, – никто не роняет и слезинки»

09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Публицист – о потоке осуждений из России в Токио в адрес судей, которые присудили российской гимнастке Дине Авериной второе место.

Невзоров: «Когда руками судей гробят всю журналистику, науку и последние остатки свободы, – никто не роняет и слезинки»

– Гибкой девушке-гимнастке присудили не двушечку в зоне, не пять лет тюрьмы, а серебряную медаль, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал. – Когда лучшие люли России строем уходят в угрюмое царство ВСИНа, за решетки и колючую проволоку, никому в голову не приходит возмущаться и скорбеть.

Когда руками судей убивают и гробят всю журналистику, науку и последние остатки свободы, – никто в России не роняет и слезинки.

Феноменальная страна.

 
 
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