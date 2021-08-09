Невзоров: «Когда руками судей гробят всю журналистику, науку и последние остатки свободы, – никто не роняет и слезинки»

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Публицист – о потоке осуждений из России в Токио в адрес судей, которые присудили российской гимнастке Дине Авериной второе место.





– Гибкой девушке-гимнастке присудили не двушечку в зоне, не пять лет тюрьмы, а серебряную медаль, – рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске Наповал . – Когда лучшие люли России строем уходят в угрюмое царство ВСИНа, за решетки и колючую проволоку, никому в голову не приходит возмущаться и скорбеть.

Когда руками судей убивают и гробят всю журналистику, науку и последние остатки свободы, – никто в России не роняет и слезинки.

Феноменальная страна.