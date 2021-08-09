Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле? Младший сын Николай всю жизнь рядом с отцом на всех мероприятиях.

А младший сын Николай всю жизнь рядом с отцом на всех мероприятиях: от международных встреч и совещаний до СИЗО КГБ и беготни с автоматом.Здесь слова излишни, смотрите фото, с кем встречался и где бывал школьник, которого отец «держит подальше от политики».