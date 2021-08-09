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Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?

09.08.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Старший сын Виктор всю жизнь на госпостах: работал в МИД, был помощником Лукашенко по нацбезопасности, ныне председатель Национального олимпийского комитета. Дмитрий Лукашенко руководит «Президентским спортивным клубом», также член НОК.

А младший сын Николай всю жизнь рядом с отцом на всех мероприятиях: от международных встреч и совещаний до СИЗО КГБ и беготни с автоматом.

Здесь слова излишни, смотрите фото, с кем встречался и где бывал школьник, которого отец «держит подальше от политики».

Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?


Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?


Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?


Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?


Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?


Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?


Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?


Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?


Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?


Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?
 
 
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Младший сын Николай всю жизнь рядом с отцом на всех мероприятиях.
 
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