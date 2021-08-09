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Лукашенко: Я всегда держу детей подальше от политики. А как на самом деле?
Источник материала: UDFСтарший сын Виктор всю жизнь на госпостах: работал в МИД, был помощником Лукашенко по нацбезопасности, ныне председатель Национального олимпийского комитета. Дмитрий Лукашенко руководит «Президентским спортивным клубом», также член НОК.
А младший сын Николай всю жизнь рядом с отцом на всех мероприятиях: от международных встреч и совещаний до СИЗО КГБ и беготни с автоматом.
Здесь слова излишни, смотрите фото, с кем встречался и где бывал школьник, которого отец «держит подальше от политики».
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Младший сын Николай всю жизнь рядом с отцом на всех мероприятиях.
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