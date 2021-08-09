Источник материала: UDF



Роман Протасевич. Фото: АР

"Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали", - заявил Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в понедельник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко заявил, что Протасевича «заказали» западные «мерзавцы» «Я за него несу ответственность», - сказал он.