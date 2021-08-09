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Лукашенко заявил, что Протасевича «заказали» западные «мерзавцы»

09.08.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко заявил, что Протасевича «заказали» западные «мерзавцы»
Роман Протасевич. Фото: АР
Александр Лукашенко уже не рад, что блогер Протасевич оказался в Беларуси, поскольку его "заказали" на Западе.

"Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали", - заявил Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в понедельник.


По словам Лукашенко, "надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (глава "Белорусского дома в Украине", гражданин Беларуси Виталий Шишов, найден повешенным в Киеве - ИФ), крыть нечем... Я за него несу ответственность. Я честно вам говорю, я уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался. Мерзавцы, мерзкие, понимаете?" - сказал он.


Как сообщалось, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. На борту рейса Ryanair находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.
 
Теги: Минск
 
 
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«Я за него несу ответственность», - сказал он.
 
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