Пять лет домашней химии и огромный штраф: осужден член основного состава КС Виталий Кривко

Член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Виталий Кривко 9 августа приговорен к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, сообщает пресс-служба КС.



Виталий Кривко / Фото Бресткой газеты

Судья Советского района Сергей Шатило признал Кривко виновным в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ст. 243 УК). Суд также обязал его выплатить штраф в 2 тыс. базовых величин (58 тыс. рублей).

В рамках предъявленного обвинения бизнесмена и организатора внутрикорпоративных мероприятий Виталия Кривко задерживали дважды. В первый раз его задержали 28 августа 2020 года и освободили 12 ноября. 30 июня его снова взяли под стражу.

Во время избирательной кампании 2020 года Виталий был координатором штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико. Позже он организовывал предвыборные поездки по городам объединенного штаба Светланы Тихановской.

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