«Год назад народ выбрал перемены — в сердцах белорусов они уже произошли»

Ровно год назад белорусы проголосовали за перемены и продолжают противостоять режиму, несмотря на репрессии, заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 9 августа на совместном брифинге с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Трансляция брифинга велась на странице литовского МИД в «Фейсбуке».





«Ровно год назад на выборах президента Беларуси я пришла на свой участок для голосования и получила бюллетень с именем «Светлана Тихановская», — сказала она. — Помню, я все еще не могла поверить, что это происходит со мной. Но без сомнений поставила галочку напротив своего имени, потому что на самом деле там были написаны имена Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и всех, кто планировал стать кандидатом, но оказался под преследованием или в тюрьме».

«Ровно год назад в Беларуси впервые за многие годы на разных избирательных участках начали вывешить настоящие протоколы, — продолжила Тихановская. — С помощью альтернативного подсчета в «Голосе» народ смог доказать — уже в первом туре 56% избирателей проголосовали за перемены. И все, что происходит с того момента, показывает: в сознании и сердцах белорусов эти перемены уже произошли».

Тихановская подчеркнула, что единственным, кто не понимает этого, является «человек, который проиграл выборы».

«Прошел год. Цена того, как он насилием удерживает власть, огромна, — отметила она. — Более 36 тысяч белорусов прошли через задержания, 610 человек признаны политическими заключенными, еще тысячи находятся за решеткой без вины. Погибли более десяти человек. Режим совершает преступления не только внутри страны, но и за ее пределами. Захват самолета Ryanаir, поток нелегальных мигрантов на границу с Литвой, попытка насильственного вывоза Кристины Тимановской с Олимпиады в Токио. За один год режим прошел путь от нелегитимного до террористического».

По словам Тихановской, несмотря на репрессии, белорусский народ продолжает противостоять режиму. «Белорусы создают и поддерживают общественные инициативы, СМИ и фонды солидарности, которые помогают протесту и репрессированным, — сказала она. — Белорусы запустили «Рабочы рух» и «План «Перамога» для усиления внутреннего давления — чтобы готовить всеобщую забастовку и организованные акции неповиновения. Белорусы остаются непоколебимыми в своих целях: кризис разрешится, когда все политзаключенные будут освобождены и когда в стране пройдут новые демократические президентские выборы под международным контролем».

Тихановская напомнила, что ее команда подготовила «проект акта о реабилитации, согласно которому невиновные люди смогут выйти из тюрьмы в течение двух дней». «Мы разработали решение, как быстро и прозрачно провести новые выборы и сделать это по закону. У нас есть проект программы поддержки участников стачечного движение, а также людей и бизнесов, пострадавших от репрессий. Сейчас мы вместе с белорусами готовим проект Конституции, потому что основной закон общества имеет право писать только народ», — отметила она.

За прошедший год у белорусского демократического движения появилось много партнеров, сказала Тихановская. «Нас поддержали более 30 государств. Впервые страны ЕС, Великобритания и США на всех уровнях — от партий до высшего руководства — имеют общую позицию по кризису в Беларуси, — отметила она. — Отдельно хочу выразить огромную благодарность Литве, потому что она стала первой страной, которая так смело и решительно поддержала белорусов. Без таких друзей, как вы, наш путь к демократии был бы намного труднее и длиннее».

По словам Тихановской, сейчас вопрос о Беларуси поднимается в Совете безопасности ООН, а ОБСЕ готова стать площадкой для диалога о новых выборах.

«В ближайшее время мы ожидаем, что США, Великобритания и Канада объявят о согласованных санкциях против режима, — подчеркнула Тихановская. — Белорусские кокусы появились в Сенате и Палате представителей Конгресса США, страны расширяют программы поддержки гражданского общества. ЕС разработал План помощи демократической Беларуси. Верховный комиссар ООН по правам человека приступила к документированию фактов насилия и пыток белорусов. Это очень важно, потому что сейчас мы работаем над тем, чтобы приблизить международный трибунал по преступлениям режима и провести международную конференцию высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси».

«Все это стало возможным потому, что год назад белорусы внутри страны и в совершенно разных уголках мира объединились для общей цели, — продолжила Тихановская. — И за этот год белорусы объединили вокруг себя весь мир. Меня часто спрашивают, если бы тогда, стоя на участке для голосования, я знала, что все произойдет именно так, что бы я изменила. Но история не знает сослагательного наклонения. Я знаю, какой выбор сделали белорусы год назад. Я тоже сделала этот выбор и взяла на себя ответственность за него. Поэтому, сколько бы времени и сил не требовал наш путь к свободе, я пройду его вместе с белорусами. Жыве Беларусь!»

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