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Великобритания вводит экономические санкции против режима Лукашенко

09.08.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Великобритания вводит экономические санкции против режима Лукашенко, которые затрагивают финансовый, калийный и нефтяной сектора экономики Беларуси.

Британские санкции в частности налагают запрет на покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов, вводят ограничения на товары и технологии двойного назначения.

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Великобритания вводит экономические санкции против режима Лукашенко, которые затрагивают финансовый, калийный и нефтяной сектора экономики Беларуси.
 
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