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Великобритания вводит экономические санкции против режима Лукашенко
Источник материала: АФН
Великобритания вводит экономические санкции против режима Лукашенко, которые затрагивают финансовый, калийный и нефтяной сектора экономики Беларуси.
Британские санкции в частности налагают запрет на покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов, вводят ограничения на товары и технологии двойного назначения.
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Великобритания вводит экономические санкции против режима Лукашенко, которые затрагивают финансовый, калийный и нефтяной сектора экономики Беларуси.
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