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Великобритания вводит санкции против белорусского калия и нефтепродуктов. И Гуцериева

09.08.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Великобритания вводит санкции против белорусского калия и нефтепродуктов, а также запрет на покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

Великобритания вводит санкции против белорусского калия и нефтепродуктов. И Гуцериева
Новые санкции Великобритании распространяются на:

Сферу калийных удобрений, нефтепродуктов и товаров, используемых в производстве сигарет

Ограничение доступа к товарам и технологиям двойного назначения, которые могут использоваться для внутренних репрессий против населения

Запрет на покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных госбанками. Кроме того запрет на предоставление кредитов официальному Минску.

Запрет на оказание технической помощи самолетам: Александра и Виктора Лукашенко, Игоря Сергеенко, Ивана Тертеля, Виктора Хренина, Натальи Эйсмонт и Ивана Кубракова.

"Мы вносим поправки в нормативное руководство для режима санкций, чтобы указать, что HMG считает, что с 9 августа 2021 года техническая помощь в отношении следующих самолетов будет в интересах соответствующих назначенных лиц:

 • Gulfstream G550 - Registration number: EW-001PJ
 • Boeing 767-300 - Registration number: EW-001PB
 • Boeing 737-800 - Registration number: EW-001PA
 • Mil Mi-8 helicopter - Registration number: EW-002DA
 • Mil Mi-8 helicopter - Registration number: EW-001DA
 • AgustaWestland AW-139 helicopter - Registration number: EW-001PH
 • Embraer ERJ-135BJ Legacy - Registration number: P4-MSG
 • Bombardier BD-700 1A10 Global Express XRS - Registration number: P4-GMS"


Последних 2 самолёта принадлежат Михаилу Гуцериеву. Остальные входят в правительственый парк Лукашенко.

Также Великобритания внесла российского олигарха Михаила Гуцериева в санкционный список как "пособника Лукашенко". 

29. Name: GUTSERIEV 1:MIKHAIL 2:SAFARBEKOVICH 3:n/a4:n/a5:n/a.
DOB: 09/03/1958. POB: Akmolinsk, Kazakh SSR, Soviet Union (now Nur-Sultan, Kazakhstan) a.k.a: GUTSERIYEV, Mikhail, Safarbekovich Nationality: Russian Passport Details: K00162033. Expires 11 Feb 2024. Address: Russia. 
 
Теги: Минск
 
 
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Великобритания вводит санкции против белорусского калия и нефтепродуктов, а также запрет на покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
 
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