Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Великобритания ввела санкции против режима Лукашенко. В списке его друг олигарх Гуцериев Британские санкции запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

В персональный список попал российский олигарх, близкий к. До того Гуцериев попал под санкции ЕС.Британские санкции запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Также введены санкции против белорусского калия и нефтепродуктов.Об объявлении новых санкций стало известно во время пресс-конференции. Журналистка BBC попросила его прокомментировать ситуацию, акцентируя внимание, что британские власти пошли на это в связи с фальсификацией выборов и тем, что за решеткой оказалось 610 политзаключенных.Реакция Лукашенко была нервная. Он предсказуемо заявил, что BBC занимается пропагандой, а Запад финансирует беспорядки в Беларуси. На вопрос о легитимности Лукашенко даже не захотел отвечать.