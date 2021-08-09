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Великобритания ввела санкции против режима Лукашенко. В списке его друг олигарх Гуцериев
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
В персональный список попал российский олигарх Михаил Гуцериев, близкий к Александру Лукашенко. До того Гуцериев попал под санкции ЕС.
Британские санкции запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Также введены санкции против белорусского калия и нефтепродуктов.
Об объявлении новых санкций стало известно во время пресс-конференции Александр Лукашенко. Журналистка BBC попросила его прокомментировать ситуацию, акцентируя внимание, что британские власти пошли на это в связи с фальсификацией выборов и тем, что за решеткой оказалось 610 политзаключенных.
Реакция Лукашенко была нервная. Он предсказуемо заявил, что BBC занимается пропагандой, а Запад финансирует беспорядки в Беларуси. На вопрос о легитимности Лукашенко даже не захотел отвечать.
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Британские санкции запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
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