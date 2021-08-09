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Великобритания ввела санкции против режима Лукашенко. В списке его друг олигарх Гуцериев

09.08.2021 15:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Великобритания ввела санкции против режима Лукашенко. В списке его друг олигарх Гуцериев
Фото: TUT.BY
В персональный список попали силовики, пропагандисты, бизнесмены.

В персональный список попал российский олигарх Михаил Гуцериев, близкий к Александру Лукашенко. До того Гуцериев попал под санкции ЕС.

Британские санкции запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Также введены санкции против белорусского калия и нефтепродуктов.


Об объявлении новых санкций стало известно во время пресс-конференции Александр Лукашенко. Журналистка BBC попросила его прокомментировать ситуацию, акцентируя внимание, что британские власти пошли на это в связи с фальсификацией выборов и тем, что за решеткой оказалось 610 политзаключенных.

Реакция Лукашенко была нервная. Он предсказуемо заявил, что BBC занимается пропагандой, а Запад финансирует беспорядки в Беларуси. На вопрос о легитимности Лукашенко даже не захотел отвечать.
 
 
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Британские санкции запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
 
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