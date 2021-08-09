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«Политзаключенные, посадка самолета, потоки мигрантов… Режим Лукашенко угрожает и странам ЕС»

09.08.2021 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призывает международную общественность сплотиться ради демократических изменений в Беларуси в связи с тем, что оппозиция этой страны отмечает год после протестов, прошедших после президентских выборов.

«Политзаключенные, посадка самолета, потоки мигрантов… Режим Лукашенко угрожает и странам ЕС»
© DELFI / Domantas Pipas

«Политические заключенные, посадка самолета, потоки мигрантов показали, что кровавый режим является непрогнозируемым, и представляет угрозу не только для жителей Беларуси, но и для Литвы, других стран Евросоюза и их граждан», — приводит DELFI ее слова.

«Мы обязаны сплотить международные силы, чтобы в Беларуси как можно быстрее произошли демократические перемены», — подчеркнула Чмилите-Нильсен.

«Некоторые лишились жизни. Вспоминая эти события, мы еще раз выражаем солидарность с белорусским народом, поддерживаем его борьбу за демократию и жажду изменений», — заявила В. Чмилите-Нильсен.

 

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Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призывает международную общественность сплотиться ради демократических изменений в Беларуси в связи с тем, что...
 
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