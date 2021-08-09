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Мужчина нашел пулемет «Максим» в лесу гродненского района. Фотофакт

09.08.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оружие оказалось в довольно неплохом состоянии.


Фото: УВД Гродненского облисполкома

Мужчина пошел в лес за ягодами. Возле деревни Сопоцкин он увидел металлический предмет, похожий на трубу, пишет intex-press.by. Находкой оказался пулемет «Максим» времен Великой Отечественной войны.


Мужчина позвонил в милицию, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
 
 
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Оружие оказалось в довольно неплохом состоянии.
 
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