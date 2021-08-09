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Мужчина нашел пулемет «Максим» в лесу гродненского района. Фотофакт
Источник материала: Партизан
Оружие оказалось в довольно неплохом состоянии.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Мужчина пошел в лес за ягодами. Возле деревни Сопоцкин он увидел металлический предмет, похожий на трубу,
Мужчина позвонил в милицию, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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Оружие оказалось в довольно неплохом состоянии.
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