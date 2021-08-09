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Лукашенко в очередной раз заявил о "скором уходе". Но у оппозиции "нет перспектив"

09.08.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента его может сменить другой человек.



"Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. 

После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности, отвечая на вопрос, кто станет президентом Беларуси после него.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - добавил он.

Лукашенко считает, что политические потрясения, с которыми столкнулась страна год назад, показали, что в настоящее время есть порядка 15-20 человек, которые достойны возглавить страну.

"Они все на виду, кто может быть президентом, - сказал он. - Эти дни мне показали, выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты".

При этом Лукашенко отметил, что все они "чем-то похожи" на него.

"Своей преданностью стране. Они надежны, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство за них проголосует", - считает он. 

"Все будет на равных, но победят в Беларуси прагматичные, нормальные люди", - сказал он, а у оппозиции, по его словам, "нет перспектив".
 
 
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Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента его может сменить другой человек.
 
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