







"Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет.





После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности, отвечая на вопрос, кто станет президентом Беларуси после него.





"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - добавил он.





Лукашенко считает, что политические потрясения, с которыми столкнулась страна год назад, показали, что в настоящее время есть порядка 15-20 человек, которые достойны возглавить страну.





"Они все на виду, кто может быть президентом, - сказал он. - Эти дни мне показали, выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты".





При этом Лукашенко отметил, что все они "чем-то похожи" на него.





"Своей преданностью стране. Они надежны, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство за них проголосует", - считает он.





"Все будет на равных, но победят в Беларуси прагматичные, нормальные люди", - сказал он, а у оппозиции, по его словам, "нет перспектив".