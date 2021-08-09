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Лукашенко ответил на вопрос, стоит ли прописывать нейтралитет в новой Конституции Беларуси
09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом» ответил на вопрос, стоит ли в проекте новой Конституции республики прописывать упоминание о нейтралитете страны, как есть в настоящее время, сообщает
По словам Лукашенко, фактически в стране нейтралитета нет, только по Конституции.
Лукашенко добавил, что Беларусь также состоит в Евразийском экономическом союзе, поэтому ни о каком нейтралитете не может быть и речи.
«Тут два варианта: или мы определяем в Конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем», – заявил белорусский лидер.
Нынешняя Конституция Беларуси действует более четверти века. Президент считает, что до конца ее потенциал не использован. Однако развитие общества, экономики и глобальные вызовы требуют введения новых норм. Весной в Беларуси начала свою работу
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Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом» ответил на вопрос, стоит ли в проекте новой Конституции республики прописывать упоминание о...
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