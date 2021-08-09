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Лукашенко ответил на вопрос, стоит ли прописывать нейтралитет в новой Конституции Беларуси

09.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом» ответил на вопрос, стоит ли в проекте новой Конституции республики прописывать упоминание о нейтралитете страны, как есть в настоящее время, сообщает БЕЛТА.

«Что касается нейтралитета, это не обсуждается. Это решение Всебелорусского народного собрания – тогда все бурно поддержали», – сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, фактически в стране нейтралитета нет, только по Конституции.

«Мы состоим в военно-политическом блоке ОДКБ. Правильно это или нет? Конечно, правильно. Это дополнительный уровень безопасности», – уверен президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что Беларусь также состоит в Евразийском экономическом союзе, поэтому ни о каком нейтралитете не может быть и речи.

«Тут два варианта: или мы определяем в Конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем», – заявил белорусский лидер.

Нынешняя Конституция Беларуси действует более четверти века. Президент считает, что до конца ее потенциал не использован. Однако развитие общества, экономики и глобальные вызовы требуют введения новых норм. Весной в Беларуси начала свою работу Конституционная комиссия, в которую вошли не только юристы, но и депутаты, чиновники, экономисты, медики, а также представители культуры и спорта. Ожидается, что к сентябрю комиссия обобщит предложения по изменениям в Основной закон и представит белорусскому обществу.

Референдум по поправкам в Конституцию Беларуси пройдет не позднее февраля следующего года.



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Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом» ответил на вопрос, стоит ли в проекте новой Конституции республики прописывать упоминание о...
 
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