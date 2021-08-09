Александр Фридман: «Я не считал бы режим Лукашенко победителем»

Источник материала: Салiдарнасць

Историк – об «ошеломительном» годе и поворотном моменте протестов.

После августовских событий прошлого года у белорусов появилась новая, особая система летоисчисления – от 9 августа 2020-го. Каким был этот год с исторической точки зрения и стоит ли сравнивать происходящее в современной Беларуси с близким или далеким прошлым, оценил историк из Дюссельдорфа, доктор (PhD) Александр Фридман на Еврорадио .





– Я бы не считал режим Лукашенко победителем, поскольку события очевидно не окончились. Вся история, начавшаяся в Беларуси в прошлом году, очень динамична, и она продолжает развиваться.

Изначально это были огромные акции протеста, которые происходили в Беларуси – так сказать, «внутренний протест». Сегодня куда больше событий, в значительной степени влияющих на ситуацию в стране, происходит за границей.

Режим Лукашенко попробовал изложить свою версию событий – и это, кстати, показывает, что даже «лукашенковцы» считают произошедшее в августе историческими событиями, на которые нужно реагировать.

Но дело в том, что люди сами видели, что и как было. Каждый, кто интересуется, может посмотреть видео- и аудиозаписи людей, переживших это на себе, и сравнить эти источники с тем, что показывает госпропаганда, и заметить очевидную манипуляцию, а частично, открытую ложь.

По мнению Александра Фридмана, 2020-й год войдет в историю как «ошеломительный», изменивший и продолжающий менять судьбу Беларуси и, возможно, всей Европы.

– Сейчас у историков, политологов, социологов особая роль: понять и объяснить другим, что происходит. Мы наблюдаем за тем, как пишется настоящая история, и в определенной степени участвуем в этом.

Весь этот год я думал, с чем можно сравнить кардинальные изменения и радикальные события, которые происходят у нас на глазах?.. Наверное, нечто подобное переживали люди в Восточной Европе в конце 80-х годов прошлого века, или в том же Советском Союзе эпохи перестройки и падения советской власти.

Какой момент 2020-го можно считать поворотным, после чего события закрутились под определенным углом и привели Беларусь к тому, что мы имеем сейчас? По мнению Александра Фридмана, протестные настроения накапливались задолго до дня выборов, складываясь из действий власти и реакции людей на них, но главным он называет период 9-16 августа:

– То, что люди выйдут и будут протестовать, лично для меня было ожидаемо, вопрос разве в их количестве. То, что Лукашенко будет протесты жестко подавлять, также было понятно – каждый, кто знаком с его политической биографией, понимает: это не тот человек, который пойдет на переговоры или признает свое поражение.

Но что действительно впечатлило – то, что протесты продолжились, несмотря на ужасающую волну репрессий и насилия, которую Беларусь пережила уже в ночь с 9 на 10 августа, и несмотря на то, что это насилие продолжилось и усиливалось.

Акция 16 августа, бело-красно-белый Минск и огромная толпа вдохновленных людей – это было нечто фантастическое, и тогда казалось, что вот-вот будет победа, иначе быть не может, режим должен обвалиться. Но потом стало понятно, что страйк не очень-то получается, люди продолжают выходить, но Лукашенко удержался у власти.

Очень важно, говорит историк, как повела себя белорусская номенклатура: чиновники и госслужащие, узнавшие о волне насилия, о пытках, о том, что есть убитые, все равно остались на своих должностях и продолжили работать.

– Стало понятно, что с опорой на номенклатуру, особенно на силовой блок, и тем более с поддержкой со стороны Москвы у Лукашенко есть хорошие шансы сохранить власть, а шансы на быструю победу у протеста не очень высоки.

Тем не менее, подчеркивает историк, осознание того факта, что в разгар мировой пандемии для белорусов борьба против диктатуры стала важнее вопросов жизни и здоровья, оказало огромное влияние на европейцев, «показав им истинную ценность демократии и свободы».

– Беларусь стала – и остается – большой, важной международной темой. А главный герой этих событий, безусловно, белорусский народ, который пробудился, вышел и продолжает бороться в различных формах за свою свободу.