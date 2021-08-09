Жара не вернется? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю с 9 по 15 августа









сообщило ОНТ. Первая неделя августа в Беларуси выдалась довольно прохладной, то и дело повторялись дожди и грозы. А какую погоду стоит ожидать белорусам на неделе с 9 по 15 августа. Долгосрочный прогнозОНТ.





В течение второй недели августа погода ожидается умеренно теплая с небольшими дождями - близкая к многолетним климатическим значениям.





пишет kp.by, вероятны кратковременные дожди, которые придут в Беларусь с Западной Европы. Усилятся туманы, ночью и в утренние часы видимость может снижаться до 500 метров. В ночные часы температуры опустятся до +11…+18 градусов. Но днем еще будет довольно тепло, а где-то и жарко: 9 августа потеплеет до +23…+30 выше ноля, а 10 августа в среднем уже +24…+28 градусов. В понедельник и вторник, 9 и 10 августа,kp.by, вероятны кратковременные дожди, которые придут в Беларусь с Западной Европы. Усилятся туманы, ночью и в утренние часы видимость может снижаться до 500 метров. В ночные часы температуры опустятся до +11…+18 градусов. Но днем еще будет довольно тепло, а где-то и жарко: 9 августа потеплеет до +23…+30 выше ноля, а 10 августа в среднем уже +24…+28 градусов.





В середине недели станет еще теплее, облачность и кратковременные дожди вероятны только местами на западе Беларуси. Ночью около +13…+20 выше ноля, а в середине дня примерно +22…+28 тепла.





Вторая половина недели снова будет облачной. В четверг, 12 августа, дожди накроют восточную часть республики. Ночью и утром снова - туманы. С заходом солнца похолодает до +14…+20 градусов, а днем снова потеплеет до +23…+28 выше ноля. В пятницу, 13 августа, синоптики существенных осадков не обещают, но днем будет не так тепло как накануне - около +23…+26 «с плюсом».





Будущие выходные, 14 - 15 августа, сулят белорусам летнюю комфортную погоду без осадков. Только в воскресенье, 15 августа, после обеда может задождить местами. Ночные температуры без рекордов - около +11…+17 градусов. Но днем уже тоже без жары: в субботу от +18 градусов по северу Беларуси до +28 жары по юго-востоку, а в воскресенье всего +18…+21 тепла.







