|
Жара не вернется? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю с 9 по 15 августа
Источник материала: Партизан
Стало известно, отступят ли проливные дожди во вторую неделю августа.
Первая неделя августа в Беларуси выдалась довольно прохладной, то и дело повторялись дожди и грозы. А какую погоду стоит ожидать белорусам на неделе с 9 по 15 августа. Долгосрочный прогноз
В течение второй недели августа погода ожидается умеренно теплая с небольшими дождями - близкая к многолетним климатическим значениям.
В понедельник и вторник, 9 и 10 августа,
В середине недели станет еще теплее, облачность и кратковременные дожди вероятны только местами на западе Беларуси. Ночью около +13…+20 выше ноля, а в середине дня примерно +22…+28 тепла.
Вторая половина недели снова будет облачной. В четверг, 12 августа, дожди накроют восточную часть республики. Ночью и утром снова - туманы. С заходом солнца похолодает до +14…+20 градусов, а днем снова потеплеет до +23…+28 выше ноля. В пятницу, 13 августа, синоптики существенных осадков не обещают, но днем будет не так тепло как накануне - около +23…+26 «с плюсом».
Будущие выходные, 14 - 15 августа, сулят белорусам летнюю комфортную погоду без осадков. Только в воскресенье, 15 августа, после обеда может задождить местами. Ночные температуры без рекордов - около +11…+17 градусов. Но днем уже тоже без жары: в субботу от +18 градусов по северу Беларуси до +28 жары по юго-востоку, а в воскресенье всего +18…+21 тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, отступят ли проливные дожди во вторую неделю августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)