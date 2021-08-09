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Папе Римскому отправили письмо с пулями

09.08.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники почты в городе Пескьера-Борромео под Миланом обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску, сообщает РИА Новости со ссылкой наа газету il Messaggero.


Послание нашли ночью во время сортировки, пишет news.am. На нем слабо просматривался написанный от руки адрес назначения: «Папе, Город Ватикан, площадь Святого Петра».

Конверт с тремя пулями калибра 9 миллиметров конфискован карабинерами. Предположительно, его направили из Франции. Как отмечает газета Corriere della Sera, внутри конверта также находилась записка с упоминанием финансовых операций в Ватикане.
 
 
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Сотрудники почты в городе Пескьера-Борромео под Миланом обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску, сообщает РИА Новости со ссылкой...
 
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