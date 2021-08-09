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Папе Римскому отправили письмо с пулями
Источник материала: Партизан
Сотрудники почты в городе Пескьера-Борромео под Миланом обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску, сообщает РИА Новости со ссылкой наа газету il Messaggero.
Послание нашли ночью во время сортировки,
Конверт с тремя пулями калибра 9 миллиметров конфискован карабинерами. Предположительно, его направили из Франции. Как отмечает газета Corriere della Sera, внутри конверта также находилась записка с упоминанием финансовых операций в Ватикане.
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Сотрудники почты в городе Пескьера-Борромео под Миланом обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску, сообщает РИА Новости со ссылкой...
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