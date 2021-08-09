Дело Шеремета. Кузьменко не исключает, что за ней могут вести слежку

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пишет Гордон, что, возможно, просто не замечает слежки за ней из-за своего состояния: "Я смотрю на мир и не понимаю, где я". Кузьменко пояснила,Гордон, что, возможно, просто не замечает слежки за ней из-за своего состояния: "Я смотрю на мир и не понимаю, где я".





Контекст:





Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.





12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.





Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта 2021 года. 30 апреля Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.





22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.





Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.





Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.











