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Фотофакт. БЧБ-флаги на львовской ратуше и мэрии Варшавы
09.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
К годовщине президентских выборов в Беларуси и в знак поддержки белорусов – сторонников перемен.
Львов. 9 августа 2021 года. Фото symbal.by
Варшава. 9 августа 2021 года. Фото из Instagram мэра польской столицы Рафала Тшасковского
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К годовщине президентских выборов в Беларуси и в знак поддержки белорусов – сторонников перемен.
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