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Александр Лукашенко о ФСБ и КГБ: они работают в теснейшем контакте
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» сообщил, что российская ФСБ и белорусский КГБ тесно сотрудничают,
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» сообщил, что российская ФСБ и белорусский КГБ тесно сотрудничают, передает БЕЛТА. «ФСБ и КГБ...
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