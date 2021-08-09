Александр Лукашенко о ФСБ и КГБ: они работают в теснейшем контакте

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» сообщил, что российская ФСБ и белорусский КГБ тесно сотрудничают, передает БЕЛТА.

«ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Многое мы у вас берем, кое-чему вы научились у нас. Мы сотрудничаем. Учимся. У нас очень много общих задач. Помогаем друг другу», – сказал Александр Лукашенко.





Фото: БЕЛТА





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