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Александр Лукашенко о ФСБ и КГБ: они работают в теснейшем контакте

09.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко о ФСБ и КГБ: они работают в теснейшем контакте

Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» сообщил, что российская ФСБ и белорусский КГБ тесно сотрудничают, передает БЕЛТА.

«ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Многое мы у вас берем, кое-чему вы научились у нас. Мы сотрудничаем. Учимся. У нас очень много общих задач. Помогаем друг другу», – сказал Александр Лукашенко.


Фото: БЕЛТА


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Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» сообщил, что российская ФСБ и белорусский КГБ тесно сотрудничают, передает БЕЛТА. «ФСБ и КГБ...
 
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