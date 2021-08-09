ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко об отношении США к Беларуси: «Через 10 минут забыли, кого кормили печеньками»

09.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко об отношении США к Беларуси: «Через 10 минут забыли, кого кормили печеньками»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки с безразличием относятся к Беларуси самой по себе. Об этом было сказано 9 августа на встрече с журналистами, медиаперсонами и частными лицами, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что политику США можно охарактеризовать как «непонятную» и попытки пользоваться монопольным правом печатать иностранную валюту.

Президент при этом признал, что белорусам еще трудно тягаться с американцами.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки с безразличием относятся к Беларуси самой по себе. Об этом было сказано 9 августа на...
 
Новости дня
Новости разные
 
НОК Беларуси попал под санкции США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by