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Лукашенко об отношении США к Беларуси: «Через 10 минут забыли, кого кормили печеньками»
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки с безразличием относятся к Беларуси самой по себе. Об этом было сказано 9 августа на встрече с журналистами, медиаперсонами и частными лицами,
Глава государства отметил, что политику США можно охарактеризовать как «непонятную» и попытки пользоваться монопольным правом печатать иностранную валюту.
Президент при этом признал, что белорусам еще трудно тягаться с американцами.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки с безразличием относятся к Беларуси самой по себе. Об этом было сказано 9 августа на...
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