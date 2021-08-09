Лукашенко об отношении США к Беларуси: «Через 10 минут забыли, кого кормили печеньками»

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки с безразличием относятся к Беларуси самой по себе. Об этом было сказано 9 августа на встрече с журналистами, медиаперсонами и частными лицами, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что политику США можно охарактеризовать как «непонятную» и попытки пользоваться монопольным правом печатать иностранную валюту.

Президент при этом признал, что белорусам еще трудно тягаться с американцами.

Фото: БЕЛТА

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