Запад правильно боится Лукашенко и Путина, мы не из трусливого десятка – Президент

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня во время «Большого разговора с Президентом» заявил, что не боится угроз Запада и попыток запугать его международным трибуналом, передает БЕЛТА.

Недавно Президент подписал декрет «на случай, если». Там определено, что власть переходит Совету безопасности в случае гибели Главы государства.













Фото: БЕЛТА

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