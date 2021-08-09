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Запад правильно боится Лукашенко и Путина, мы не из трусливого десятка – Президент
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня во время «Большого разговора с Президентом» заявил, что не боится угроз Запада и попыток запугать его международным трибуналом,
Недавно Президент подписал декрет «на случай, если». Там определено, что власть переходит Совету безопасности в случае гибели Главы государства.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко сегодня во время «Большого разговора с Президентом» заявил, что не боится угроз Запада и попыток запугать его международным трибуналом,...
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