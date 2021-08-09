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«В случае опасности развязывания новой мировой войны» – Лукашенко о возможности размещения в Беларуси российских войск
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко пояснил, в каком случае российские войска могут быть размещены у нас в стране. Соответствующие слова Главы государства прозвучали 9 августа во время «Большого разговора с Президентом»,
Президент напомнил, что многочисленные базы НАТО располагаются Европейском Союзе и прозападных государствах и на них размещено ядерное оружие. Они будут приведены в боевую готовность в случае любой угрозы. При этом Запад начинает нервничать, если речь заходит о российских военных базах в Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание, что размещать у нас в стране российские базы на данном этапе невыгодно ни Беларуси, ни России.
Фото: БЕЛТА
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«В случае опасности развязывания новой мировой войны» – Лукашенко о возможности размещения в Беларуси российских войск
Александр Лукашенко пояснил, в каком случае российские войска могут быть размещены у нас в стране. Соответствующие слова Главы государства прозвучали 9 августа во...
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