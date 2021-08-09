Лукашенко ответил на обвинения в нелегитимности президентских выборов: Говорите, выборы нечестные? Факты на стол!

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» ответил на вопрос журналистки BBC о нелегитимности президентских выборов в Беларуси в прошлом году, передает БЕЛТА.

«Вы говорите о честных выборах. Я уже сказал: не вам говорить и не Америке. Вы показали, "как надо проводить выборы". Позор, да и только. Вы говорите: "Выборы нечестные". Факты на стол, мы прямо сейчас их разберем. На основании чего вы говорите, что у нас выборы нечестные?» – обратился к журналистке Глава государства.

«Оппозиция еще до начала выборов определила его итоги», – сказал Александр Лукашенко, напомнив о мифах о 3%.

Фото: БЕЛТА

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