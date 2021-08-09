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Лукашенко ответил на обвинения в нелегитимности президентских выборов: Говорите, выборы нечестные? Факты на стол!
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» ответил на вопрос журналистки BBC о нелегитимности президентских выборов в Беларуси в прошлом году,
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко ответил на обвинения в нелегитимности президентских выборов: Говорите, выборы нечестные? Факты на стол!
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» ответил на вопрос журналистки BBC о нелегитимности президентских выборов в...
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