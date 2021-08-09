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Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации на границе с Литвой: получат на всю катушку, если не утихомирятся. Соответствующие слова
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации на границе с Литвой: получат на всю катушку, если не утихомирятся. Соответствующие слова прозвучали 9...
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