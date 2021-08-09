Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации на границе с Литвой: получат на всю катушку, если не утихомирятся. Соответствующие слова прозвучали 9 августа во время «Большого разговора с Президентом».

Фото: БЕЛТА

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