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Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку

09.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: если не утихомирятся, получат на всю катушку

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации на границе с Литвой: получат на всю катушку, если не утихомирятся. Соответствующие слова прозвучали 9 августа во время «Большого разговора с Президентом».

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации на границе с Литвой: получат на всю катушку, если не утихомирятся. Соответствующие слова прозвучали 9...
 
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