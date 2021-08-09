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Президент о спасенном мигранте: Ноги в Литве, а голова в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» рассказал о том, как белорусские пограничники на границе с Литвой спасли инсулинозависимого мигранта.
О том, что произошло на границе, уточнил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.
По словам Лаппо, тогда вовремя вызвали скорую, еще полчаса – и мужчина бы скончался.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» рассказал о том, как белорусские пограничники на границе с Литвой спасли инсулинозависимого...
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