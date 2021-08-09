Президент о спасенном мигранте: Ноги в Литве, а голова в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом» рассказал о том, как белорусские пограничники на границе с Литвой спасли инсулинозависимого мигранта.

О том, что произошло на границе, уточнил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Он упал прямо на черту, на линию границы. Ноги в Литве, а голова в Беларуси. И что делать? Патовая ситуация. Границу нарушать нельзя. И он [Анатолий Лаппо – прим. Ред.] молодец, отдал пограничникам команду выдвинуться на границу и вытащить этого парня».

По словам Лаппо, тогда вовремя вызвали скорую, еще полчаса – и мужчина бы скончался.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это же мерзавцы. Человек умирает. Вот он лежит на границе. Мы не можем подойти потому, что он оттуда бежит. Мы не можем нарушить границу. Хорошо, что литовцы нам не предъявили претензий, что мы нарушили границу. Мы не переходили границу. Мы взяли его за руки, вытащили и в больницу отвезли. Это что такое, когда у тебя на глазах умирает человек и просит помощи? И вы нас в чем-то упрекаете? Хорошо, упрекайте. Вы заблудшие, как те наши протестуны. Но вы же здесь видите, что происходит. Вы правозащитники. Вы почему не защищаете этих людей?»





Фото: БЕЛТА

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