Лукашенко ответил журналисту BBC на вопросы о «проявленной жестокости» во время «мирных протестов» и «пытках» на Окрестина

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы журналиста BBC по поводу «жестокости» силовиков на «мирных протестах», а также о «пытках». Это произошло 9 августа во время «Большого разговора с Президентом».

Александр Лукашенко: «Какой же это мир: заточки, ножи, прочая взрывчатка, – они зачем туда это принесли? На "мирные акции"? Мирными акциями там и не пахло. Кстати, мы к этому отнеслись гораздо мягче, чем ваш патрон в Вашингтоне».

Президент также ответил на вопрос о «пытках» на Окрестина.

Александр Лукашенко: «Отвечаю про пытки на Окрестина. Вчера человек, которого я послал тогда разбираться на Окрестина, ну так красноречиво ответил. Там было, как он говорит, 2000 человек тогда. Это центр, куда все правонарушители собираются. Их было 2000 человек, может, даже и больше. На Окрестина несут службу 47 человек. Они что, пытали 2000 человек, что все слышали за километр в населенном пункте, как кричали? Это фейк, это неправда. А зачем их пытать? Там же следствие не вели. А если там и был кто-то с синяками, то они получили их на улице, когда ринулись на внутренние войска и ОМОН. Их уже потом задерживали. В этом здании, в помещении, на Окрестина, не было такой необходимости. Они там шелковые были. Вы посмотрите эти кадры. Они такие покладистые, они такие добрые. Они вообще “в магазин ходили”. Там не было никаких пыток, это вы придумали, потому что надо было придумать. И если у вас есть совесть, вы в ближайшие дни увидите, куда ведут Беларусь и Президента Беларуси. Вы правильно определились: если снести Президента сейчас в Беларуси, будет беда. Может, даже и Беларуси не будет. Но у вас это не получится. У вас не получится снести Президента. Я вас снесу, скорее всего, не глядя, что вы далеко. Поэтому успокойтесь уже».



Фото: БЕЛТА

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