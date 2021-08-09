Лукашенко рассказал, кто после него будет Президентом Беларуси

Источник материала: ОНТ

Одним из вопросов, который прозвучал во время «Большого разговора с Президентом» , был вопрос о возможном преемнике и сроках полномочий Президента, передает БЕЛТА

Александр Лукашенко ответил, что пост Главы государства займет тот, кого изберет народ Беларуси.

Белорусский лидер признался, что в чем-то даже завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме, который находится на заслуженном отдыхе.

Затрагивая тему сроков президентских полномочий, Александр Лукашенко сказал, что никто не может быть точным, обозначая конкретные временные рамки.

Кроме того, Глава государства обозначил свою позицию в отношении альтернативного исхода президентских выборов.





Фото: БЕЛТА

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