Лукашенко рассказал, в каком случае даст интервью CNN

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на интервью американскому телеканалу CNN, но при выполнении одного условия. Соответствующие слова прозвучали 9 августа во время «Большого разговора с Президентом», передает БЕЛТА.

Глава государства также предложил журналистам CNN, недавно выпустившим фейковый сюжет о существовании лагеря для политзаключенных под Минском, побывать в данном районе и самим посмотреть, что на самом деле там находится – обычная воинская часть.

Фото: БЕЛТА

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