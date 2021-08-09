ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассказал, в каком случае даст интервью CNN

09.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, в каком случае даст интервью CNN

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на интервью американскому телеканалу CNN, но при выполнении одного условия. Соответствующие слова прозвучали 9 августа во время «Большого разговора с Президентом», передает БЕЛТА.

Глава государства также предложил журналистам CNN, недавно выпустившим фейковый сюжет о существовании лагеря для политзаключенных под Минском, побывать в данном районе и самим посмотреть, что на самом деле там находится – обычная воинская часть.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на интервью американскому телеканалу CNN, но при выполнении одного условия. Соответствующие слова прозвучали 9...
 
Новости дня
Новости разные
 
НОК Беларуси попал под санкции США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by