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Лукашенко рассказал, в каком случае даст интервью CNN
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на интервью американскому телеканалу CNN, но при выполнении одного условия. Соответствующие слова прозвучали 9 августа во время «Большого разговора с Президентом»,
Глава государства также предложил журналистам CNN, недавно выпустившим фейковый сюжет о существовании лагеря для политзаключенных под Минском, побывать в данном районе и самим посмотреть, что на самом деле там находится – обычная воинская часть.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на интервью американскому телеканалу CNN, но при выполнении одного условия. Соответствующие слова прозвучали 9...
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